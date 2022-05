"Coastal Grandmother", ou comment le minimalisme chic des Hamptons s'impose dans la mode.

Imaginez-vous sirotant une Margarita sous le soleil des Hamptons, loin de l'agitation des plages les plus touristiques de Californie et du reste du monde. Comment vous habilleriez-vous ? Oubliez les couleurs criardes, les matières synthétiques et autres détails trop excentriques…

Le dressing se veut simple et confortable mais signale le statut social.

La tendance "Coastal Grandmother" montre que vous n'êtes pas du genre à faire la grasse matinée ni à vous coucher à pas d'heure. Le sport est primordial, même en vacances, tout comme la décoration de cette sublime maison qui ne s'emplit que les beaux jours venus. Et ce mode de vie sain vous caractérise depuis toujours.

Vous l'aurez compris si vous êtes fan de "Gossip Girl", la mamie des Hamptons sera l'inspiration mode de la saison. Et elle inspire les générations les plus jeunes, bien décidées à aborder la saison estivale avec la plus grande des classes puisque le hashtag #coastalgrandmother cumule à ce jour pas moins de 48 millions de vues sur TikTok.