Coachella, le festival de musique revient après 3 ans d'interruption et avec Stromae à l'affiche

Le célèbre festival de musique de Coachella reprend vendredi, pour la première fois depuis 2019, avec des centaines de milliers de personnes attendues en Californie pour l'occasion, au moment où les cas de Covid-19 augmentent aux Etats-Unis.

L'énorme événement se tient sur deux week-ends de trois jours et donne le coup d'envoi des concerts de l'été. A l'affiche cette année, Billie Eilish, Harry Styles et the Weeknd, ainsi que Swedish House Mafia et Stromae.