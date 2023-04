Coachella : la jeune artiste qui a fait le plus sensation au festival s'appelle Ethel Cain

Si Angèle a bien triomphé sur scène et enchanté le public, de nombreux observateurs ont plébiscité la prestation d'Ethel Cain, dont le premier album, The Preacher's daughter, est sorti fin 2022.

Elle se produisait le samedi en après-midi et "elle a remporté son moment sur scène parce que tout le monde en parle". Si beaucoup de gens sont allés la voir, c'est autant pour son art que pour son histoire. Et "tout le monde en est ressorti subjugué, séduit. Beaucoup disaient 'c'est mon premier choc frontal avec une artiste depuis que j'ai vu Lana Del Rey au Coachella'" commente Rudy Léonet.

Originaire de Pittsburgh, Ethel est fille d'un vicaire. Elle a été élevée dans un esprit puritain poussé à l'extrême, adoptant une posture proche des mormons. La preuve avec son patronyme : son nom de scène, elle le voit comme "une sorte de renaissance" car son nom d'origine est Adenonia, un mot qui provient de l'anti-hédonisme. "On sent qu'elle porte son histoire comme un sac à dos avec des briques dedans" analyse le journaliste musical. Un poids familial qui se ressent incontestablement dans ses chansons : son influence se rapproche du gospel ou des chansons chrétiennes avec lesquelles elle a été éduquée dans son enfance. "Elle a décidé à un moment de s'affranchir de tout cela, même si cela reste extrêmement pesant et cela s'entend dans ses chansons qui vacillent entre des moments de recueillement et d'autres qui sont beaucoup plus festifs et qui font appel à des sentiments totalement légitimes d'une jeune fille de 23 ans". Preuve en est les paroles du titre American Teenager : "Head full of whiskey but I always deliver

/ Jesus, if you're listening let me handle my liquor / And Jesus, if you're there, why do I feel alone in this room with you ?".