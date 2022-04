Coachella 2022 : le festival s’invite dans Fortnite

Au-delà de la station de radio qui diffusera les chansons de plus de 30 artistes présents au festival, la collaboration prendra également la forme de deux tenues, “fraîche” et “naturel”, et ce dès le 15 avril. Ensuite, le 22 avril, place aux tenues “Alto” et “Poète.” Les tenues seront vendues, avec leurs divers accessoires, individuellement ou dans le pack “Danseurs de Coachella.”

Bref, l’histoire d’amour entre Fortnite et la musique n’est pas près de s’arrêter. Pour rappel, le jeu a déjà accueilli de grandes stars dans son univers, comme Ariana Grande, Marshmello, Drake, Travis Scott, Chance The Rapper, 6ix9ine ou encore Joe Jonas.