Co-jardiner, un bon plan ?

Nathalie (54 ans) et Jeanine (82 ans) sont voisines depuis plus de 30 ans. C’est la formule des carrés potager que Nathalie a choisi pour son jardin. Jeanine, elle, a séparé le jardin d’agrément et le potager où deux grandes serres abritent ses semis, et où poussent tomates, poivrons et autres piments d’Espelette. Mais à 82 ans et malgré sa grande forme, Jeanine peinait à entretenir tout son jardin. Nathalie lui parle alors du co-jardinage en pensant à des amis qui n’ont pas de potager et qui l’aideraient volontiers à entretenir son jardin en échange de fruits et légumes de saison, cueillis à maturité. L’idée mûrit dans la tête de Jeanine mais elle revient vers Nathalie avec une proposition inattendue : " C’est avec toi que je vais partager mon jardin potager ". Difficile pour Nathalie de refuser l’invitation …