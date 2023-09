CNN199 : quand l'esprit hip-hop renaît le temps d'une soirée

Un nouvel album et un concert après de nombreuses années d'absence ! CNN199, crew emblématique de l'histoire du hip-hop en Belgique, est de retour et l'a bien prouvé ce mardi soir au Botanique. On y était avec la team Tarmac, on te raconte tout !

À l’entrée du Botanique ce mardi soir, la billetterie est fermée. Et pour cause: le concert de ce soir est sold-out. Mais parmi les spectateurs qui patientent avant le show, on reconnaît pas mal têtes connues issues du mouvement hip-hop bruxellois. C’est dire si le rendez-vous est important !

Cela fait des années que les membres de CNN199 ne se sont pas présentés sur scène en groupe face à leur public. Même si ces activistes du hip-hop qui ont fondé leur crew en 1991 n’ont jamais cessé d’agir pour leur culture. En cette année d’anniversaire des 50 ans du hip-hop, ils signent donc leur grand retour avec un album et un concert événement dans l'Orangerie, salle mythique de Bruxelles.

Est-ce qu’ils ont compris qu’on allait faire ça à l’ancienne ?

Sur scène, les 4 MC’s (Rival, Ramone, Djam Le Rif et Manza) et les deux DJ’s (Keso et Ko-Neckst) n’ont rien perdu de leur énergie. Les morceaux du crew s’enchaînent alors qu’un écran projette les covers des différents projets desquels ils sont issus.

"Est-ce qu’ils ont compris qu’on allait faire ça à l’ancienne ?", lance Ramone à Rival. Le public de connaisseurs ne s’y trompe pas : si vous êtes venus pour écouter des voix autotunées, passez votre chemin… Ici, ça rappe !

L’esprit hip-hop en un show

Et pas seulement… "Je suis hip-hop mais pas rap", lâche Rival dans un des morceaux pour rappeler que la culture hip-hop ne se limite pas à cracher le feu dans un micro. Les différentes disciplines du hip-hop seront d’ailleurs mises à l’honneur tout le long du concert.

En intro, des images d’archives du crew en train de graffer sur les murs de BX sont projetées sur un écran géant. Les DJ’s sont mis en avant également avec de longs passages de scratch entre certains morceaux. En fin de show, Rival chauffe les danseurs et danseuses du public pour le défier en battle. Il n’en fallait pas plus pour qu’un cercle ne se forme dans le public et se transforme en cypher.

L'émotion était aussi au rendez-vous au moment d'interpréter les morceaux qui évoquent les proches disparus, les mamans dont on fleurit les tombes ou encore les amis que la rue a emporté avec elle. Une authenticité qui colle d'ailleurs parfaitement avec les valeurs du mouvement.

Du beau monde

L’esprit hip-hop véhiculé par CNN199, c’est aussi l’envie de croiser le micro et de partager la scène avec des invités. Lorsque l’instru de "Loin" démarre, Rival laisse planer le doute sur le fait qu’Akhenaton (membre d’IAM, en feat avec Rival sur ce son) pourrait débarquer pour lâcher son couplet. C’est finalement une vidéo qui est diffusée dans laquelle les membres du groupe marseillais rappellent le lien indéfectible qu’ils ont avec CNN. "CNN x IAM forever", lâche Akhenaton en fin de vidéo.

Mais une autre figure emblématique du rap français a finalement bien débarqué sur scène : Rockin’ Squat du groupe Assassin. Après avoir interprété son classique "Sérieux dans nos affaires", Squat accompagné par CNN199 interprète un nouveau morceau, un featuring issu du nouvel album du crew "Indélébile 19.9". Ils en profitent d’ailleurs pour tourner le clip du titre qui sera leur prochain single, le public en redemande !

Citons aussi la présence sur scène de Torch, pionnier du rap en allemand, ainsi que celle de Treza venu interpréter son morceau "Bruxellois et certifié". Et puis comme tout concert hip-hop qui se respecte, la soirée s’est terminée avec une session freestyle où les rappeurs et rappeuses du public étaient invités à performer.

Malgré quelques petits couacs dans l'enchaînement de certains moments du concert, la vibe de partage et d'unité qui colle à l'esprit hip-hop était bien palpable. Si pour certains cet esprit n’existe plus, on a pu constater ce mardi soir au Botanique que certains de ses représentants sont encore bien là pour le faire vivre et pour le revendiquer. En tout cas, les membres de CNN199 n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter de si tôt...