CNG : quatre fois plus cher en Belgique qu'en Allemagne ... Pourquoi ?

Première explication : il n’y pas de contrat programme pour le CNG. Pas de régulation des prix par l’Etat fédéral comme pour l’essence et le diesel … donc pas de limite du prix pour le CNG. Alors quoi, les fournisseurs s’en mettent plein les poches ? Réponse Marteen Van Houdenhove, porte-parole de DATS 24, leader des pompes CNG en Belgique : "" Premièrement, je peux vous garantir qu’on a fait aucun bénéfice et certainement pas des surprofits. Il faut savoir qu’entre 2012 et 2021, on a connu des prix sur les marchés internationaux de 20 euros, plus ou moins par MWh. Ca se traduisait par un prix au kilo, à la station, de un euro plus ou moins. Depuis fin 2021, les prix n’ont cessé de monter sur ces marchés internationaux jusque 350 euros, ce qui est multiplié par 17. Cela fait aujourd’hui les prix à la station également multipliés par 4, 5 voire même, 6".