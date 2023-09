CNEWS "vs" Magnette : le choc des cultures

Voilà donc le bourgmestre de Charleroi, au cœur d’un buzz hexagonal et belge francophone, prouvant, une nouvelle fois, la porosité de nos espaces numériques et médiatiques. Une porosité que dénonce précisément Paul Magnette, puisque la polémique Evras a été en bonne partie organisée par des réseaux de catholiques intégristes français.

Contamination

Cette porosité induit une forme de contamination fréquente de notre espace public par des polémiques typiquement françaises. On pourrait reprendre l’exemple du COVID ou des gilets jaunes, mais l’exemple le plus frappant remonte à septembre 1989. Trois jeunes filles sont exclues d’un lycée de Creil dans l’Oise parce qu’elles ont décidé de porter le voile. Quelques jours plus tard, plusieurs jeunes filles de Molenbeek les imitent et refusent d’enlever leur voile chez nous.

À chaque contamination, on retrouve des questions sociétales parfois similaires, mais qui se déploient dans des cultures politiques et médiatiques très différentes. Sur le voile dans les écoles, la laïcité républicaine française est venue se choquer avec la neutralité à la belge.

Dans l’affaire de l’EVRAS, la contamination semble fonctionner dans l’autre sens : c’est l’espace numérique et médiatique français qui s’est emparé de l’EVRAS belge pour le digérer avant de le recracher chez nous, chargé d’une forte dose de polarisation à la française et de confusion complète entre les faits et les opinions. L’EVRAS faisait débat, il fait désormais polémique.

La laïcité

Paul Magnette refuse donc de répondre à CNews et devient malgré lui le moteur d’une polémique qui lui permet d’affirmer son profil de défenseur de l’EVRAS. Car le PS avec Caroline Désir se retrouve dans une situation compliquée, en particulier avec une partie de son électorat musulman à Bruxelles. Le PTB l’a d’ailleurs bien compris en changeant son discours, après avoir soutenu et voté l’EVRAS. Le parti du travail évoque, je cite, des "inquiétudes réelles" sur un guide "qui pose question".

Mais ce changement de position expose le PTB à la frange laïque de l’électorat de gauche, qui y voit un virage opportuniste et dangereux. Donc, voilà le PS, accusé à tout va de brader la laïcité sur la question du voile, redevenir grâce à ce dossier, et un peu grâce à CNEWS, une tête de pont de la laïcité et de la lutte contre l’extrême droite. Il semble déjà loin le Vlaams Belang aux fêtes de Wallonie.