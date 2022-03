CNews n’a pas diffusé les images d’Ukrainiens "attachés et fouettés" par le "comité Azov"

L'auteur du Tweet se réjouit que "La vérité pointe le bout de son nez sur la réalité en Ukraine sur CNEWS".

Cependant, si Pascal Praud a bien évoqué ces images violentes de personnes torturées, lors d'un débat qui portait sur la guerre en Ukraine, elles n'ont pas été diffusées par la chaine.

Dans le passage de l'émission en question, Pascal Praud évoque bien ces images de personnes attachées à un poteau et malmenées (de 45’20 à 50’) et cite le nom du régiment Azov qui serait derrière ces violences : "J'ai vu ce week-end, sur tous les réseaux sociaux, des Ukrainiens attachés à des pylônes et fouettés par des membres du comité (sic) Azov."