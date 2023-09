CNews et C8 : porte-voix de l’extrême droite comme l'affirme Paul Magnette ?

Comme près d’un tiers des Belges qui voyagent à l’étranger, vous avez peut-être passé vos vacances en France cet été. Entre deux sorties caniculaires, lors d’une fraîche pause devant la télévision, en zappant de chaîne en chaîne, vous êtes très probablement tombés sur la chaîne "numéro 8" et sa sœur la "numéro 16".

Respectivement C8 et CNews, ces deux chaînes - l'une généraliste, l'autre d'information - font beaucoup parler d’elles depuis leur rachat par le groupe Bolloré (ou par le groupe Canal+ dont Vincent Bolloré est un actionnaire majeur) au début de la décennie 2010. Une opération qui a notamment boosté leurs audiences.

"CNews, c'est très clairement d'extrême droite", selon Pap Ndiaye, ex-ministre de l'éducation nationale français

Pas plus tard que le 9 juillet dernier, l'ex-ministre de l’éducation nationale français, Pap Ndiaye, a affirmé sur Radio J : "CNews c’est très clairement d’extrême droite".

Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir des journalistes et éditorialistes de la chaîne ainsi visée, mais aussi plusieurs personnalités politiques de droite (issues notamment des partis Les Républicains et du Rassemblement National). Laurence Ferrari, la présentatrice phare de CNews, a notamment regretté que l'ex-ministre avait "sali et insult[é] 280 journalistes".

Au-delà des considérations et opinions politiques à la suite de cet épisode, l’équipe Décrypte s’est tournée vers les données chiffrées, travaux de recherches et experts pour savoir si CNews et C8 sont "factuellement" d’extrême droite.

Pour Frédéric Antoine, professeur à l’UCLouvain, il y a "une série d’indices qui laisse penser que le groupe évolue plutôt vers des positionnements très à droite". Quels sont ces indices ?