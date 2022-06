CMIREB 2022 : 12 lauréats réunis dans un coffet 4 CD

Après deux années particulières, cette seconde édition du Concours Reine Elisabeth consacrée au Violoncelle a retrouvé la ferveur du public et l’enthousiasme extraordinaire que crée chaque année cet événement majeur de la vie musicale belge et internationale.

Le coffret 4 CD des meilleurs moments du Concours de Violoncelle 2022 marque la grande diversité de répertoire de cet instrument, même si il est résolument tourné vers la musique du 20ème siècle, à l’image des prestations proposées par les lauréats de cette session.

Il s’ouvre par l’interprétation magistrale du Concerto de Lutosławski par la première lauréate Hayoung Choi, suivi par l’imposé de Jörg Widmann par Marcel Johannes Kits (3ème Prix) et par le Concerto n. 1 de Chostakovitch par Yibai Chen (2ème Prix), le tout accompagné par le Brussels Philharmonic sous la baguette de Stéphane Denève.

Le deuxième disque nous ramène plus de deux siècles en arrière, avec les Concertos de Haydn interprétés par Marcel Johannes Kits et Bryan Cheng (6ème Prix), en compagnie de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie dirigé par Vahan Mardirossian ; ils sont suivis par deux sonates de Boccherini par Oleksiy Shadrin (4ème Prix) et Taeguk Mun, entendues lors de la première épreuve.

Trois grandes sonates pour violoncelle composent le 3ème disque : Chostakovitch d’abord par Petar Pejčić (5ème Prix), Franck par Stéphanie Huang – prix du public Musiq3 et Canvas-Klaraprijs – et l’Arpeggione de Schubert par Jeremias Fliedl.

On revient ensuite majoritairement au 20ème siècle pour clôturer ce coffret avec un disque comprenant notamment les sonates de Britten par Hayoung Choi, de Ligeti par Yibai Chen et de Schnittke par Oleksiy Shadrin.

Dans un répertoire que certains découvriront, les 12 lauréats de cette session 2022 composent avec leurs personnalités musicales un programme inédit qui vous permettra de retrouver dès le 11 juin quelques-unes des plus belles pages de ce Concours Reine Elisabeth.

Coffret 4CD disponible dès le samedi 11 juin 2022 chez tous les disquaires et sur la boutique en ligne