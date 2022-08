Cluedo : le célèbre jeu adapté en série animée

"Le colonel Moutarde, dans la cuisine, avec le chandelier" une phrase qui fera frissonner (de plaisir) tous les joueurs de Cluedo. Une série animée basée sur le célèbre jeu de société verra le jour. Produite par Fox Entertainment en partenariat avec la société de jeux Hasbro, la série avait été annoncée l’an dernier. Depuis, peu de détails ont filtré mais de nouvelles infos viennent d’arriver.

Le comédien et écrivain américain Dewayne Perkins (qui écrit notamment pour la série "Brooklyn Nine Nine") rejoint le projet, de même que Tim Story (qui a réalisé la récente comédie d’aventures animée "Tom et Jerry").

Cluedo a été commercialisé pour la première fois en 1949. Ses mystérieuses énigmes et personnages attachants ont conquis les cœurs de générations de joueurs. Aujourd’hui il est présent dans une trentaine de pays.

De multiples variantes ont été créées mais, en septante ans, la quête est restée la même : retrouver, à l’aide d’indices, le meurtrier ainsi que l’arme et le lieu du crime.

Ce jeu culte a déjà été adapté au cinéma en 1985 : le film "Clue" proposait d’ailleurs aux spectateurs des fins différentes. Une autre adaptation sur grand écran est en cours de préparation, avec, à l’affiche, Ryan Reynolds et à la réalisation, James Bobin (The Muppets Show).

Cluedo inspire également les amateurs de murder parties (notamment en Chine) et d’escape games, les créateurs de jeux vidéo et auteurs de pièces de théâtre.

Comme dans le jeu, un mystère plane autour de la série animée mais les initiateurs du projet nous promettent "la dynamique passionnante et le suspens qui a fait de Cluedo un phénomène mondial pendant plus de sept décennies”.