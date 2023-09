"Club plus propre" : une opération "zéro déchet" visant à optimiser la propreté d’un club de foot

Une vingtaine de clubs wallons participent au projet "Club Plus Propre". L’objectif, encourager les clubs en Wallonie à avoir une démarche de tri et d’optimiser la propreté du club de foot. Malonne est l’un des vingt clubs participants.

Aujourd’hui, l’entraînement au club de foot de Malonne est un peu spécial. Avant de taper dans la balle, les jeunes joueurs vont faire un ramassage de déchets. "C’est toujours le même principe. Vous voyez un déchet par terre ? Je prends un exemple. Ce déchet-là, vous le prenez, vous le mettez où, dans le sac blanc ou dans le sac bleu ? Excellente réponse, dans le blanc. Il faut travailler en équipe, c’est comme au foot", explique Arnaud Peters, responsable "Club Plus Propre" à Malonne.

"Club plus propre, c’est un programme initié par l’ACFF en partenariat avec BeWaPP, qui vise tout simplement à améliorer dans les clubs la gestion de l’environnement." Car le club de foot de Malonne est l’un des vingt clubs à participer au projet "Club Plus Propre". Une opération pilote qui a lieu toute l’année 2023 pour mener des actions et être accompagnés sur le terrain par les équipes de l’ACFF et de BeWaPP.

"Nous avons toute une série d’obligations ou en tout cas d’incitants pour améliorer les choses au niveau infrastructures sur notre site. Finalement, on n’est pas ici seulement pour encadrer des jeunes, leur apprendre les bases du football et les développer. On est ici pour leur apprendre des valeurs qui sont liées à la vie en société", rajoute Arnaud.

"Les supporters préfèrent venir si c’est propre"

Du côté des jeunes joueurs, on ramasse les déchets dans la bonne humeur. Mais les poubelles se remplissant rapidement, les commentaires fusent : "On a mis suffisamment de poubelles autour du terrain pour qu’on puisse mettre les déchets à l’intérieur et on ramasse des déchets au bord du terrain de foot pour respecter l’environnement. Je trouve que les supporters préfèrent venir si c’est propre que si c’est plein de déchets au bord du terrain" commence Nathan. Et Gianluca d’ajouter : "Si on joue sur un terrain de foot, c’est pour qu’il soit propre, pas pour qu’il y ait des mégots de cigarettes ou des bouteilles vides partout. C’est comme si on va chez les gens et qu’on jette des trucs par terre. Ils verront ce que ça fait."

L’idée derrière cette opération, c’est de rendre tout le monde responsable dans la bonne gestion des déchets dans un club. "Le but, justement, c’est de sensibiliser suffisamment bien pour ne plus devoir le faire de façon ponctuelle, mais le faire de façon générale toute l’année. Et peut-être aussi que le club de foot, les pratiquants, les petits footballeurs vont inspirer les habitants du village pour améliorer ensemble la question des déchets", conclut Arnaud Peters.

Un bilan sera fait à la fin de l’année avant de recevoir le label club plus propre. Un label qui pourrait aussi motiver d’autres clubs de foot à être plus respectueux de l’environnement.