Club de Bruges - Standard : "Une rouge pour Odoi aurait été beaucoup trop sévère"

"Je suis d’accord avec l’arbitrage, le carton jaune de Denis Odoi est justifié.", commence Stéphane Breda. "La faute vient bien sur le pied du joueur liégeois, mais on voit qu’Odoi n’appuie pas, il n’y a pas d’extrême engagement de sa part. Un rouge aurait été beaucoup trop sévère au vu du contexte du match.", poursuit-il.

Pour Pascal Scimè, notre journaliste, la décision est juste mais fait face à deux poids, deux mesures. "Le jaune est indiscutable par contre pour la même faute, un joueur du Standard avait pris un rouge."

Notre consultant, Alex Teklak abonde dans le même sens, "Zinckernagel avait été exclu directement. Il n’y a pas de rouge à donner à Odoi mais pas à Zinckernagel non plus. On voit qu’il retient son geste mais ils ne sont pas tous sanctionnés de la même manière."

Stéphane Breda conclut sur le sujet. "L’arbitre n’a qu’une seule question à se poser, le joueur met-il l’intégrité de l’autre joueur en question. Si l’arbitre ou le VAR estime que oui, alors il peut prendre un rouge. Que la faute soit voulue ou non. Actuellement, le contexte du match doit être pris en compte par les arbitres. C’est important surtout quand tout le match se déroule avec une certaine intensité et une certaine correction. L’arbitre doit mettre sa barre au même niveau d’intensité."