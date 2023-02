"Club Cha-Cha-Cha" de Blondy Brownie, un album festif et lumineux

"Ca fait des années que l’on fait de la musique en français et qu’on a jamais vraiment suivi ce qui se passait réellement. On est quand même vraiment un vieux groupe en fait (rires). On ne lorgne pas à côté." explique les membres du groupe.

Le résultat est très festif, avec beaucoup d’humour et de second degré, mais non sans une grande exigence et du sérieux, respect de l’auditeur oblige. "Par contre on met beaucoup d’importance à avoir du plaisir à créer ces morceaux et donc il y a quand même quelque chose de très léger qui se retrouve dans nos morceaux et qui est assez lumineux."

Pour retrouver Blondy Brownie sur scène, il y a deux dates au Botanique à retenir. Une première le 9 mars pour un concert dans une formule "classique", et le 12 mars en matinée pour une session "concert enfants admis" du Botakids.