Club Bruges – Genk : avec une victoire, les Limbourgeois peuvent croire au titre (Direct audio et commenté 18h30)

Suite des Champions play-offs ce dimanche. Après l’importantissime rencontre entre l’Antwerp et l’Union Saint-Gilloise, qui s'est soldée par un partage (1-1), place en début de soirée au second match entre le Club Bruges et le Racing Genk, qui sera à suivre en direct audio et commenté dès 18h30.

Si les champions 2022 sont sûrs de terminer 4e, Genk (42 points) peut se replacer à un point de la tête suite au partage entre Anversois et Unionistes (46 points).

Au niveau des dynamiques, les deux équipes ne sont clairement pas au top de leur forme. Genk reste sur deux défaites et un partage, tandis que Bruges s’est enfin imposé après trois défaites consécutives. Lors du premier affrontement, les Limbourgeois l’avaient emporté 3 buts à 1.