Club Bruges : cinq bonnes raisons d’enfoncer le clou en Ligue des champions

En 2015-2016, La Gantoise devenait la première équipe belge à accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’équipe emmenée par Hein Vanhaezebrouck avait récolté dix points face à Valence, le Zenit et l’Olympique lyonnais. Avec dix unités sur douze mises en jeu, et encore six à distribuer, le Club Bruges peut établir un nouveau record de points pour un Club Bruges. En reléguant la performance de l’ennemi gantois au second plan.