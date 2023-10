Clovis, atteint de dégénérescence maculaire liée à l’âge, s'est fait implanter un mini télescope dans l'œil : une première en Belgique

Confortablement installé dans son fauteuil, Clovis Vanmuysewinkel lit les gros titres de son journal. Ca peut sembler banal. Mais jusqu’il y a peu, pour lire, il avait besoin de lunettes, d’une loupe et d’une lampe de poche. Pour regarder la télévision, il avait placé un siège de plage juste devant l’écran.

"J’étais presque avec mon nez sur la télévision pour regarder les courses cyclistes", explique-t-il. Et même comme ça, il ne faisait qu'entrapercevoir ce qui se passait. Il ne pouvait plus traverser seul la rue, il voyait à peine les voitures arriver. Mais tout ça, c’est du passé. Le 12 septembre dernier, on a implanté dans l’œil droit de Clovis une lentille téléscopique.

"Je ne vais plus retrouver la vue de mes 20 ans. Mais si je vois 30% de plus qu’avant, je serai content. Et on m’a dit que ce serait plus que ça."