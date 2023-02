Cloud Gaming : Microsoft domine et détient plus de 60% des parts du marché

En janvier 2022, le géant Microsoft avait fait une offre estimée à plus de 68 milliards de dollars pour le rachat de la société propriétaire de World of Warcraft et Call of Duty : Activision Blizzard, inc.

Un rachat qui avait déjà beaucoup fait parler à l’époque et qui devait être depuis, analysé par les différentes commissions de la concurrence en Europe, Grande-Bretagne ou encore aux États-Unis. Ce mercredi 8 février, l’autorité de la concurrence britannique, la CMA, a pris les devants et a rendu un premier avis en se déclarant non favorable au rachat par Microsoft.