Clotilde veut développer le football féminin : “Le foot, c’est aussi pour les filles”

Clotilde est joueuse, entraineuse de foot et employée à l'Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) pour développer le football féminin. Pour rendre plus accessible ce sport aux jeunes filles, des options “Foot-féminin-études” ont vu le jour en Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd’hui, six écoles francophones proposent un programme aux adolescentes qui désirent allier le football et l’école. Elles suivent un programme scolaire classique, mais avec des heures sur le terrain en plus. Ce projet permet aux jeunes footballeuses de progresser dans leur pratique. En Belgique, la différence entre football féminin et masculin est encore fort présente. "Les clubs mettent moins de moyens pour le football féminin. Les jeunes filles n’ont pas l’occasion d’évoluer et donc, ont moins de chances pour performer”, explique Clotilde.