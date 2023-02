"Close" grand gagnant des Ensors et record de fréquentation au Festival du Film d'Ostende

La 15e édition du Festival du film d’Ostende (FFO) a enregistré un afflux record de 48.000 visiteurs, ont indiqué mardi les organisateurs. Un peu moins de 130 films (et sept séries), dont 70 avant-premières, ont été projetés pendant les neuf jours de festival (27 janvier au 4 février), où plus de 150 invités belges et internationaux ont foulé le tapis rouge.

L’événement s’est ouvert le 27 janvier avec The Chapel de Dominique Deruddere. Parmi les autres métrages présentés, figuraient notamment le documentaire Marieke – Addicted to Life de Pola Rapaport sur les dernières années de vie de la championne paralympique belge Marieke Vervoort ou encore la première mondiale de la série de fiction Arcadia.