"Close" de Lukas Dhont sélectionné pour l’European University Film Award et pour représenter la Belgique aux Oscars

"Close", le nouveau film du réalisateur belge Lukas Dhont, figure parmi les cinq films sélectionnés pour l’European University Film Award (EUFA) décerné par l’European Film Academy. Le lauréat de la compétition sera connu le 7 décembre prochain. Le prix qui existe depuis 2016 est décerné par les étudiants universitaires européens.

Les films sélectionnés seront projetés et discutés au sein de 25 universités réparties dans autant de pays. Chaque université choisira ensuite son film préféré. Début décembre, un étudiant par université participera à une délibération de trois jours à Hambourg. Le lauréat sera annoncé le 7 décembre, soit quelques jours avant la cérémonie des European Film Awards, qui aura lieu le 10 décembre à Reykjavík, en Islande.

Parmi les autres œuvres en compétition, on retrouve le film hispano-italien "Alcarràs" de Carla Simón, l’italo-polonais "EO" de Jerzy Skolimowski, le norvégien "The Eclipse" de Nataša Urban et "Sans filtre" du réalisateur suédois Rubén Ostlund.

Avec "Close", le jeune prodige belge signe un film sur l’amitié et la responsabilité. Le long métrage plonge dans l’histoire de Léo et Rémi, 13 ans, amis depuis toujours jusqu’à ce qu’un événement impensable les sépare.

Les rôles principaux sont endossés par les nouveaux venus Eden Dambrine et Gustav De Waele et les actrices Émilie Dequenne et Léa Drucker.