Close, de Lukas Dhont, avec Eden Dambrine et Gustav De Waele, en salle le 2 novembre.

Close est un film sur l’état d’enfance où la relation amicale se vit en toute innocence et sur le passage à l’adolescence qui rompt le charme et impose des modèles dans la construction identitaire. Lukas Dhont sonde l’intimité de deux êtres en abordant les thématiques de l’identité et de la masculinité. Il inverse le stéréotype. Le petit blond qui a l’air le plus fragile ou le plus angélique prend ses distances avec le garçon dont l’apparence correspond le plus au stéréotype de genre.

Lukas Dhont au micro de Pascal Goffaux.