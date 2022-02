Clochemerle à Genappe : fermée depuis plus de sept mois, la rue de Ways ne sera sans doute pas rouverte avant l’automne

Depuis plus de sept mois, la traversée de Genappe via la rue de Ways est impossible. Début juillet, un affaissement de la chaussée a nécessité l’évacuation de deux maisons dont les façades, fragilisées, ont finalement dû être abattues. Par mesure de sécurité, la circulation à cet endroit a été interdite et une déviation a été mise en place. Mais depuis, rien n’a bougé, ou si peu, au grand dam des habitants de Genappe et des commerçants du centre. La commune et la Région wallonne se renvoient la balle.

La rue de Ways est une voirie régionale. La commune estime donc que c’est au Service public de Wallonie (SPW) de procéder aux réparations. Mais ce dernier refuse, estimant que l’égout situé six mètres sous terre pourrait avoir provoqué l’affaissement. Or, l’égout appartient à la commune.

Il y a donc un litige. Les autorités communales ont porté l’affaire en justice et viennent d’obtenir la désignation d’un expert qui sera chargé de déterminer les responsabilités. Elles avaient assigné le SPW ainsi que la Province du Brabant wallon (gestionnaire d’un petit ruisseau qui se jette dans l’égout) et l’intercommunale inBW (des fuites d’eau réparées un peu tard pourraient être la cause de ces ennuis).