Clinton Mata quitte le FC Bruges après 5 saisons et rejoint Lyon pour une première expérience à l’étranger

C’est l’une des têtes les plus connues de Pro League qui quitte le plat pays. À 30 ans, le latéral brugeois Clinton Mata rejoint officiellement l’Olympique Lyonnais, récent 7e du championnat de France. L’international angolais n’avait jusqu’ici connu que la Belgique. Pour le remplacer, le Club de Bruges aurait de la suite dans les idées…

D’abord passé par Eupen, Clinton Mata avait véritablement explosé à Charleroi entre 2014 et 2017, avant de disputer une saison en prêt payant à Genk. C’est finalement Bruges qui avait réalisé la très bonne affaire en 2018, en attirant Mata pour 1,5 million d’euros. Un montant bien investi puisque dans la Venise du Nord, Mata a confirmé et s’est imposé au fil des années comme l’un des meilleurs arrières latéraux de notre championnat. Auteur de 267 matches en D1A, il quitte la Belgique auréolé de 3 titres de champion de Pro League et 2 coupes de Belgique, des trophées tous remportés avec Bruges lors des 4 dernières saisons.

À l’Olympique Lyonnais, club détenu comme le RWDM par John Textor, Mata évoluera sous les ordres de l’ancien sélectionneur des Bleus Laurent Blanc. Les Gones sortent d’un exercice 2022-2023 très compliqué, achevé à la 7e place de Ligue 1, ce qui les prive pour la deuxième année consécutive de toute compétition européenne. Pour espérer s’installer sur le flanc droit rhodanien, orphelin de Malo Gusto parti à Chelsea, Mata entrera en concurrence avec le prometteur Sael Kumbedi, 18 ans seulement.

Du côté brugeois, le départ de Mata laisse clairement un vide sur le flanc droit de la défense. Un vide que pourrait venir combler… Thomas Meunier. Le Diable Rouge, ancien de la maison, est en grande difficulté à Dortmund et selon Het Laatste Nieuws, cela donnerait quelques idées à la direction brugeoise…