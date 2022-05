Clinton Mata invité de La Tribune ce lundi

Clinton Mata sera l'invité de l'émission La Tribune ce lundi sur Tipik au lendemain du 18e titre de champion de Belgique du Club de Bruges. Rendez-vous donc à 20h30 pour parler de ce sacre et de bien plus encore en compagnie de Mata et de toute l'équipe de La Tribune.

Indéboulonnable au sein du onze de base brugeois, tant sous les ordres de Philippe Clément que sous ceux d'Alfred Schreuder, le latéral droit belgo-angolais a disputé 38 des 39 matches du Club en championnat cette saison. Toujours titulaire, il n'aura manqué qu'un match pour cause de suspension. C'est dire si le joueur de 29 ans est devenu un incontournable chez les Blauw en Zwart.