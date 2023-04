Clinton Mata frustré et déçu : "Le Club Bruges n’appartient pas aux playoffs 2…"

Le faux pas qu’il ne fallait pas faire. Au plus mauvais moment. Le Club Bruges a dominé, poussé, insisté, tiré au but (22 fois) mais n’est finalement pas parvenu à trouver la faille face à Westerlo (0-0) samedi soir.

Un partage qui met la participation des Brugeois aux playoffs 1 en grand danger. Quatrièmes avec 56 points, les Blauw en Zwart pourraient voir La Gantoise (55 pts) prendre une avance de deux points avant la dernière journée de la phase classique si cette dernière bat Malines ce dimanche (16h).

Les mines des joueurs brugeois étaient donc bien évidemment déconfites après le coup de sifflet final samedi soir.

"Tout le monde est frustré et déçu. On a proposé du bon jeu, on a été dominant tout au long du match. Il nous a manqué ce petit but", constatait un Clinton Mata désemparé au micro de Vincent Langendries.

"On n’a plus notre sort en main. On doit dépendre des autres. C’est ennuyant… ça fait partie du football et il faut l’accepter. C’était à nous de tuer ce match bien avant", ajoute-t-il encore.

Quand on lui fait remarquer que le Club Bruges a toujours participé aux playoffs 1 depuis qu’ils existent, le latéral droit brugeois peine à trouver les mots.

"Le Club Bruges n’appartient pas aux playoffs 2… la situation est celle qu’elle est aujourd’hui… je ne sais pas quoi dire. On va essayer de jouer ce dernier match à fond."