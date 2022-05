Clinton Mata célèbre le titre de Bruges : "Le plus important, c'est le sprint final et on l'a démontré"

Il a ensuite évoqué le parcours, pas vraiment linéaire, de Bruges cette saison. "13 sur 15 : l’expérience a joué, on a prouvé qu’on méritait le titre. On a beau être bon pendant toute la saison, ce qui est le plus important c’est le sprint final. On l’a démontré."

"Jamais je n’aurais cru pouvoir remporter trois titres, je suis reconnaissant. Quand on joue dans ce club, il faut toujours être ambitieux", a ajouté Mata dont le contrat avec Bruges court jusque juin 2024. "Un transfert ? Tout est possible. Je parlerai de mon avenir plus tard."