Clin d’œil au Roi Philippe, DJ improvisé sur la Grand Place : Eden Hazard, la décontraction incarnée

Eden Hazard a annoncé mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Il aura porté le maillot belge à 126 reprises depuis novembre 2008, marquant 33 buts et délivrant 36 passes décisives.

Outre les belles statistiques et les grandes performances du désormais ex-capitaine des Diables Rouges, on retiendra évidemment aussi sa décontraction. Comme lors de ce pierre-papier-ciseaux d’anthologie avec Christian Benteke en 2012. Une trentaine de secondes où le petit format belge s’applique à narrer les règles du jeu à son équipier. On se souviendra aussi de son célèbre clin d'oeil au Roi Philippe ou encore de son rôle de DJ sur la Grand Place de Bruxelles après la troisième place des Diables Rouges lors du Mondial 2018.

Eden Hazard, la décontraction incarnée. Une autre facette de sa personnalité qui va nous manquer sous la vareuse nationale.