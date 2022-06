Climatisation : "En refroidissant, on va contribuer au réchauffement du climat"

Les climatiseurs remportent un succès considérable avec ce pic de chaleur. Or, l'usage croissant des climatiseurs aggrave le réchauffement climatique. "C'est à utiliser avec modération parce que ça utilise de l'électricité donc il y a un impact CO2", explique Jonas Moerman, conseiller énergie à l'asbl Ecoconso. Par ailleurs, ajoute-t-il, "des gaz fluorés sont utilisés dans le système de climatisation et il y a un certain pourcentage de fuite. Ce sont des gaz à effet de serre qui vont contribuer au réchauffement climatique. En refroidissant, on va réchauffer davantage le climat".

Jonas Moerman conseille plutôt l'utilisation du ventilateur : "Si on met une bouteille d'eau glacée devant le ventilateur, ça va diffuser de la fraicheur avec peu de consommation. A plus long terme, on peut aussi mettre des volets pour empêcher la chaleur de rentrer."

Toutefois, les installateurs se défendent en soulignant le fait qu'il existe des climatiseurs qui n'utilisent pas de gaz et sont peu énergivores.