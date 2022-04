Climat : voler moins ou régime végan, comment un individu peut agir

Le rapport souligne également la nécessité de réduire tous les types de gaspillage (énergétique, alimentaire...). "Choisir des options bas carbone, comme vivre sans voiture, des régimes alimentaires sans ou avec peu de produits animaux, des sources d'électricité et de chauffage bas carbone à domicile et des vacances locales peut réduire l'empreinte carbone d'un individu jusqu'à 9 tonnes d'équivalent CO2" par an", évalue le Giec, sans préconiser tel ou tel scénario.

Mais l'empreinte carbone annuelle de certains humains est bien inférieure à ces 9 tonnes évoquées. Par exemple, l'empreinte carbone moyenne par habitant en Afghanistan n'atteint même pas 1 tonne quand celle d'un Français atteint un peu plus de 10 tonnes et que les écarts à l'intérieur d'un pays peuvent être immenses, de 1 à plus de 100 tonnes.

Riches et pauvres ne sont pas égaux face à des choix que certains n'ont pas.

La moitié la plus pauvre de la population mondiale est responsable "seulement d'environ 10%" des émissions liées à la consommation alors qu'environ 50% de ces émissions peuvent être attribuées aux 10% les plus riches, dont l'empreinte carbone est 175 fois plus importante que les 10% les plus pauvres", note le Giec.

Soulignant la différence entre "nécessité" et "luxe", le rapport insiste d'un côté sur le besoin d'un niveau de vie "décent" pour tous et de l'autre sur le fait que les plus riches peuvent réduire leurs émissions en maintenant leur bien-être.