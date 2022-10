Climat : une nouvelle marche organisée ce dimanche 23 octobre à Bruxelles

La Coalition Climat, qui réunit plus de 90 organisations de la société civile belge, dont le CNCD-11.11.11, les organisations syndicales ou encore Greenpeace, organise une nouvelle manifestation ce dimanche à Bruxelles pour réclamer des mesures fortes contre le réchauffement climatique et ses conséquences déjà palpables. Une mobilisation dans les écoles sera également organisée ce 21 octobre.

En parallèle à la flambée des prix de l’énergie, la Coalition Climat attirera l’attention sur les menaces qui pèsent sur le système alimentaire mondial, en première ligne des épisodes de sécheresse et d’inondation charriés par le réchauffement climatique, et du déclin de la biodiversité. "Il est n’est pas trop tard pour rectifier le tir. C’est pour cela que nous mettrons en avant les agriculteurs et agricultrices, les réseaux de lutte contre la pauvreté mais aussi des représentant.e.s du Kenya ou du Brésil qui subissent les conséquences d’un modèle qui détruit tout sur son passage", indiquent les organisateurs sur Facebook.

Parmi d’autres revendications, la Coalition Climat demande aux autorités d’accélérer la vitesse de rénovation des logements, en priorité pour les familles précarisées, de diminuer les émissions de CO2, en particulier celles des voitures avec de meilleurs transports publics, et de taxer les surprofits exceptionnels du secteur énergétique.

Elle débutera à 13 heures à la Gare du Nord et se terminera vers 17 heures au Cinquantenaire pour un parcours total de 3,7 kilomètres. Elle passera par le boulevard Albert II pour ensuite rejoindre le boulevard du Jardin Botanique, avant de se diriger vers l’arrêt de métro Arts-Loi.