Climat : une consultante accuse Shell de "dégâts extrêmes", HSBC suspend un dirigeant

"Shell est pleinement conscient que leurs projets continus d'extraction de pétrole et gaz et d'expansion causent des dégâts extrêmes à notre climat, notre environnement, la nature et les gens", argumente-t-elle.

"Contrairement aux déclarations publiques sur la neutralité carbone, (le groupe) ne diminue pas sa production de pétrole et gaz mais prévoit d'explorer et d'extraire beaucoup plus", ajoute la consultante.

"Nous devons mettre fin à tous les projets d'extraction immédiatement et transitionner rapidement des carburants fossiles vers les énergies renouvelables", poursuit Mme Dennett.

Un investisseur institutionnel, Royal London Asset Management, avait critiqué le plan de transition climat de Shell la semaine dernière, estimant qu'il ne diminuait pas assez la consommation de pétrole.