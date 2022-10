Plus de 350 écoles, maisons de jeunes et mouvements de jeunesse de Bruxelles, de Wallonie et de Flandre se mobiliseront vendredi pour le climat, sous le slogan #StandUpForClimate, indique mardi le CNCD-11.11.11, organisation faîtière de quelque 90 ONG belges actives dans la solidarité internationale.

Selon le CNCD-11.11.11, ces écoles, maisons de jeunes et mouvements de jeunesse représentent au total quelque 40.000 jeunes.