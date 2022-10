Climat : même si les États respectent leurs engagements, les températures vont augmenter de 2,4 °C, et non pas 1,5 °C comme prévu

Selon le 13e "Emissions Gap Report", le rapport 2022 sur l’écart entre les engagements des États en matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et ce qu’il convient de faire pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat, les engagements (conditionnels et inconditionnels) déposés jusqu’ici suggèrent, au mieux, une hausse des températures de 2,4 °C en moyenne d’ici la fin du siècle. Et à politiques inchangées, c’est vers +2,8 °C que se dirige la planète. Loin, donc, de l’objectif de Paris de limiter le réchauffement "bien en deçà de +2 °C" et si possible à +1,5 °C.

Alors que le Pacte de Glasgow adopté à la COP26 demandait aux parties de renforcer leurs objectifs pour 2030, peu de pays ont soumis de nouveaux engagements depuis novembre 2021 et ceux-ci ne représentent qu’une diminution des émissions de 0,5 gigatonne de CO2 équivalent en 2030, soit "moins d’un pour cent des émissions mondiales attendues en 2030", constate le Pnue.