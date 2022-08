Climat : les températures menaçant la vie humaine plus fréquentes d'ici 2050, y compris en Europe

Les vagues de chaleur mettant en danger la vie humaine devraient devenir plus fréquentes à l'avenir, à cause du réchauffement climatique. Le nombre de jours lors desquels les populations mondiales seront confrontées à des températures "dangereuses" de plus de 39°C risque d'augmenter significativement d'ici 2050, principalement dans les régions tropicales et subtropicales. L'Europe occidentale ne sera pas non plus épargnée, préviennent jeudi des scientifiques américains dans une nouvelle étude.