Climat : les rivières pourraient provoquer la mort de certaines espèces de poissons

Aux États-Unis et en Europe, les rivières se réchauffent plus vite que les océans. Des chercheurs américains ont passé au crible près de 800 rivières dans ces deux régions du monde. D’après l’étude, 87% de ces cours d’eau se sont réchauffés et 70% ont perdu leur oxygène, ce qui pourrait avoir de graves répercussions sur la vie aquatique, ainsi que sur celle des riverains.

Les dérèglements climatiques ont un impact certain sur la santé des écosystèmes marins et côtiers de la planète : certains lacs changent de couleur, les océans s’acidifient… Et les rivières s’asphyxient. C’est le constat inquiétant d’une étude publiée cette semaine dans la revue Nature Climate Change.