Climat : les pays en développement peuvent réduire leurs émissions avec un investissement modeste

Ces données résultent des rapports individuels réalisés dans une vingtaine de pays, qui représentent un quart de la richesse mondiale et 34% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Parmi eux, on compte la Chine, l’Égypte ou l’Argentine mais aussi le Niger, le Tchad et le Malawi.

Selon la Banque mondiale, les clés d’une transition réussie impliquent "des réformes majeures, une meilleure allocation des ressources publiques, une mobilisation plus importante des investissements privés et un soutien financier significatif de la communauté internationale".

Le rapport rappelle par ailleurs "l’impact important et disproportionné" du réchauffement climatique sur la pauvreté et les opportunités économiques, "en particulier pour les membres les plus vulnérables de la société".