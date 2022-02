Climat : les coraux davantage isolés par le réchauffement climatique, alerte l’UCLouvain

Les chercheurs parviennent toutefois à donner une petite lueur d’espoir. "Certains coraux semblent mieux résister que d’autres aux changements climatiques. Par ailleurs, il apparaît que les récifs situés à plus de 30 mètres de profondeur, et donc mieux protégés des perturbations, sont plus nombreux que ce qu’on pensait, ils pourraient donc constituer une sorte de zone refuge".

Si "tout n’est pas encore perdu", il est toutefois "temps d’agir et même d’accélérer si on veut sauver les récifs coralliens", conclut le professeur de l’UCLouvain, qui appelle à multiplier et à rapprocher les zones marines protégées.

L’étude a été publiée fin décembre 2021 dans la revue Nature Climate Change