Climat : les années 2015-2022 en passe d’être les plus chaudes jamais enregistrées, alarme l’ONU

Avec une température moyenne estimée de 1,15 °C supérieure à celle de l’ère préindustrielle, l’année 2022 devrait se classer "seulement" à la cinquième ou sixième place de ces années les plus chaudes, en raison de l’influence inhabituelle, pour une troisième année consécutive, du phénomène océanique La Niña qui entraîne une baisse des températures.

"Mais cela ne renverse pas la tendance de long terme ; c’est seulement une question de temps avant qu’il y ait une nouvelle année plus chaude", a insisté l’OMM, agence spécialisée de l’ONU.

L’Accord de Paris sur le climat vise à limiter le réchauffement bien en dessous de 2 °C, et si possible à 1,5 °C. "Les concentrations de CO2 dans l’atmosphère sont tellement élevées que l’objectif de 1,5 °C […] est à peine du domaine du possible", a commenté dimanche le patron de l’OMM, Petteri Taalas.