Climat : le regard critique des jeunes sur la politique, jugée trop étriquée

Une cravate avec un col amidonné bien raide. Une robe à corset bien rigide. C’est un peu comme ça que les jeunes interviewés dans cet épisode voient la politique. Comme un vêtement devenu trop serré pour bouger assez vite et assez fort. Un système trop raide et limité pour répondre à l’urgence climatique même s’il compte maintenant des partis verts, des plans 'climat', un Green deal.

Les jeunes interviewés ici s’intéressent à la politique. Ce sont de jeunes adultes entre deux débats de la "consultation citoyenne pour l’avenir de l’Europe" ou des adolescents entre deux baffles d’une marche pour le climat en Belgique. Leur cortège chante : "this is what democracy looks like !" mais quand on leur parle de partis ou de listes électorales, des institutions et du jeu politique, souvent ils grimacent.

Bon, le mieux c’est de les entendre eux-mêmes raconter ceci et donner, dans ce nouvel épisode d'"Après nous, les mouches ?", leurs idées pour desserrer le corset politique.

"Après nous, les mouches ?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement. Mais c’est aussi une curieuse expression employée en Belgique : celui qui dit "après moi, les mouches !" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes Européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

Habillage : Miossec "Après nous les mouches"

Avec des jeunes de l’Athénée Léonie de Waha à Liège, de "Friday for Future", de jeunes panélistes de la "conférence sur l’avenir de l’Europe", Adélaïde Charlier et Tom Bauler (ULB).

