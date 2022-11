Climat : le Moyen-Orient face à un risque "très élevé" de pénurie d’eau et de nourriture, selon Greenpeace

Les agriculteurs et les personnes les plus pauvres sont "particulièrement exposés à la hausse des températures, à la raréfaction de l’eau et aux phénomènes météorologiques extrêmes", souligne Greenpeace, en raison de leurs faibles revenus et de leur dépendance "disproportionnée" à l’agriculture locale.

À certains endroits, les températures maximales pourraient dépasser 56 degrés Celsius, s’alarme l’ONG, déplorant que "les pollueurs historiques" refusent d’appliquer le principe du "pollueur-payeur".

Les pays producteurs de pétrole de la région, Arabie saoudite et Émirats arabes unis en tête, promettent d’atteindre la neutralité carbone et d’investir davantage dans les énergies alternatives, mais la plupart des observateurs mettent leurs engagements en doute.

L’Égypte accueille la conférence de l’ONU sur le climat COP27 du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh. En 2023, la prochaine édition, la COP28, se tiendra aux Émirats arabes unis.