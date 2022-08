Climat : le monde ne se prépare pas suffisamment au pire, alertent des scientifiques.

Dans un article publié dans la revue PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), les chercheurs affirment que trop peu de travaux ont été consacrés aux mécanismes susceptibles d'entraîner des risques "catastrophiques" et "irréversibles" pour l'humanité : par exemple si les hausses de température sont pires que prévues ou si elles provoquent des cascades d'événements non encore envisagés, voire les deux.

"C'est sur les scénarios qui comptent le plus que nous en savons le moins", écrit Luke Kemp, du Centre d'étude du risque existentiel de Cambridge.

Plus les recherches sur les points de basculement du climat de la Terre (comme la fonte irréversible des calottes glaciaires ou la perte de la forêt amazonienne) se multiplient, plus il devient nécessaire de prendre en compte les scénarios à haut risque dans la modélisation du climat, explique Johan Rockström, directeur de l'Institut de Potsdam sur les impacts climatiques et co-auteur.