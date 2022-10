Un appel adressé aux gouvernements, notamment ceux des États du G20 mais aussi aux acteurs privés et aux institutions financières.

"Les engagements à la neutralité carbone ne valent rien sans des plans, des politiques et des actions pour les soutenir", a-t-il déclaré, alors que de plus en plus de gouvernements, d'entreprises, de villes mettent en avant cet objectif, le plus souvent à l'horizon 2050. "Notre monde ne peut plus se permettre de faire du greenwashing, d'avoir de faux-semblants, de retardataires", a-t-il ajouté.