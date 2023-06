"Avec le réchauffement climatique, de telles températures record sont de plus en plus susceptibles de se produire", a relevé l'agence météorologique. En raison des gaz à effet de serre générés par les activités humaines, la planète a déjà gagné en moyenne près de 1,2°C depuis l'ère pré-industrielle. La plus grande partie de ce réchauffement s'est produit ces 50 dernières années. Le mois dernier, l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une institution des Nations unies, s'est dit quasi certaine que la période 2023-2027 serait la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, sous l'effet combiné des gaz à effet de serre et du phénomène El Niño. El Niño est un phénomène climatique naturel généralement associé à une augmentation des températures, une sécheresse accrue dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d'autres.