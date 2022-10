Climat : le Groenland a fait face au mois de septembre le plus chaud jamais enregistré

Autre constat : l’étendue quotidienne de la glace de mer de l’Arctique a atteint son neuvième minimum annuel le plus bas vers le milieu du mois, tandis que l’étendue moyenne mensuelle s’est classée au onzième rang, restant bien au-dessus des étendues les plus basses et les deuxièmes plus basses observées pour les deux minima en 2012 et 2020.

Bien qu’il y ait eu deux zones remarquables avec un niveau de glace de mer supérieur à la moyenne en Sibérie, la glace de mer de l’Arctique était par ailleurs inférieure en général à la moyenne. En outre, l’étendue de la glace de mer de l’Antarctique pour le mois de septembre 2022 se situait parmi les cinq plus faibles de tous les mois de septembre, avec un niveau inférieur de 3% à la moyenne, après plusieurs mois d’étendue mensuelle record ou proche du record.