Climat : la trilogie scientifique qui met en garde l'humanité.

Un réchauffement qui s'accélère, des impacts qui s'intensifient causant des souffrances sans précédent à l'humanité responsable de cette dévastation et un seul moyen d'éviter le pire : réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre.

Voici les principales conclusions du sixième cycle d'évaluation des experts climat de l'ONU (Giec) décliné en quelque 10.000 pages et trois rapports (physique du climat, impacts et adaptation, solution de réduction des émissions) publiés en août 2021, février 2022 et ce lundi 4 avril. Comme les précédents cycles d'évaluation qui ont lieu environ tous les six ou sept ans depuis 1990, cette trilogie servira de référence pour les prochaines années.