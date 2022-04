Climat : la température des eaux des lochs écossais augmente rapidement

La température des eaux des lochs – lacs et fjords – et réservoirs écossais augmente rapidement, selon une étude qui laisse augurer une aggravation de la tendance si rien n’est fait.

Le changement climatique menace déjà le mur d’Hadrien, célèbre frontière entre l’Ecosse et l’Angleterre, c’est au tour des célèbres Lochs d’être impactés. Entre 2015 et 2019, 97% des étendues d’eau sous surveillance ont connu une augmentation de leur température, la plupart (88%) entre 0,25 et 1,0 °C par an sur la période, selon le rapport du Centre d’expertise des eaux (CREW). Un petit nombre d’entre elles ont augmenté de 1 à 1,3 °C par an sur la période.

"Cette étude montre, pour la première fois, que le changement climatique réchauffe déjà nos lochs et réservoirs en Ecosse, et que cette tendance va probablement se poursuivre", selon Linda May, du centre pour l’écologie et l’hydrologie, auteure principale de l’étude.

"Elle apporte des avertissements précoces des impacts potentiels du changement climatique sur la biodiversité, l’approvisionnement en eau et son usage pour les loisirs, et met en évidence la nécessité de mettre en place des mesures aussi vite que possible", a-t-elle souligné.

Ce sont d’abord les eaux du sud et de l’est de l’Ecosse qui vont le plus se réchauffer, estime l’étude, mais ce phénomène touchera toutes les régions d’ici à 2040.