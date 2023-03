Climat : la situation des nappes phréatiques en France est "dégradée", sous les normales

L’organisme souligne que les pluies de l’automne et de l’hiver, période de recharge essentielle pour la reconstitution des stocks, ont été "très insuffisantes pour compenser les déficits accumulés durant l’année 2022". Le mois de février, qui selon Météo-France a été le 4e le plus sec en France depuis 1959 avec une série record de 32 jours sans précipitation entre le 21 janvier et le 21 février, a été particulièrement dommageable, avec un "arrêt brutal de la recharge".

À l’issue de ce mois, les niveaux sont "généralement en baisse" sur les nappes réactives et ce alors que la période de recharge 2022-2023 a débuté "avec un à deux mois de retard" et "reste déficitaire".