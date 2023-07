Climat : la sécheresse en Wallonie écartée pour le moment, des territoires restent cependant sous vigilance

Ce jeudi, lors de la réunion le point habituel des différentes thématiques sera fait. L’impact des précipitations sur la qualité des eaux de baignades sera également observé. Ensuite, " on attendra peut-être une dizaine de jours voire quinze jours avant d’organiser notre prochaine réunion ".

Avec entre 25 et 30 litres maximum par mètre carré qui sont annoncés pour aujourd’hui et des précipitations plus faibles dans les prochains jours, aucune inondation ne serait à prévoir dans les jours à venir. Des conditions météo qui ressemblent plus à des conditions automnales selon Stéphanie Ernoux. Après une année 2022 au mois de juillet extrêmement sec (comme on ne l’avait jamais connu précédemment), une année n’est donc pas équivalente à l’autre. " C’est pour ça que le monitoring reste important et qu’un point de situation régulier doit être fait. Parce qu’on ne peut pas comparer d’une année à l’autre et d’une situation à l’autre en fonction de la météo " explique Stéphanie Ernoux.